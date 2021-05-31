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Giriş Tarihi: 31.5.2021 07:53

'de, eski 'nde yangın

DHA
Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın

'de, eski binasının kazan dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesindeki eski Arkeoloji Müzesi'nde meydana geldi. İçindeki tarihi eserlerin 2 yıl önce Kayseri Kalesi'ne taşındığı eski Arkeoloji Müzesi'nin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Patlama seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 sat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Bina, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.
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Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın
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