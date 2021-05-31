Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın

Yangın, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesindeki eski Arkeoloji Müzesi'nde meydana geldi. İçindeki tarihi eserlerin 2 yıl önce Kayseri Kalesi'ne taşındığı eski Arkeoloji Müzesi'nin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Patlama seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 sat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Bina, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.