Kenya’nın Ankara Büyükelçisi’nden Alanya HEP’e ziyaret!

Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, büyükelçi ile gerçekleştirdikleri toplantının çok verimli geçtiğini söyledi.

Alanya ve yakın çevresinin, tropik iklim ve zirai ürünler yönünden Kenya ile benzerliği üzerinde konuştuklarını aktaran Prof. Dr. Özkul, "İlk defa tanıştığımız sayın büyükelçi ile çok verimli ve keyifli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda, Alanya ve yakın çevresinin, tropik iklim ve zirai ürünler yönünden Kenya ile benzerliğinden bahsetti. Bu yönüyle Sn. Büyükelçi Alanya'yı çok sevmiş. Yaptıkları büyük ölçekte çiçek üretimini ve ihracatını anlattı. Özellikle, örneğin ananas, çay, kahve, muz gibi zirai ürünlerin işlenerek yani, katma değeri yükseltilerek Avrupa ve Amerika'ya ihraç edildiğinden söz etti. Ülkelerinin deniz ve kıyı kaynaklarını, turizm potansiyelini, safari turlarını, geleneksel Afrika davulunu eşliğindeki Afrika danslarını anlattı." dedi.

"ORTAK ÇALIŞMALAR, EĞİTİM İŞBİRLİĞİ KONUŞULDU"

Gerçekleşen ziyarette eğitim işbirliği ve ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkul, "Özellikle eğitim anlamında ortak çalışmaları konuştuk ve tartıştık. Üniversitemizin Kenya'dan gelecek öğrencilere sunabileceği imkânları anlattık, Kenya'daki yüksek öğretim kurumları ile işbirliği yapma konusundaki dileğimizi ilettik. Bu vesileyle de Swahili dilinin Kenya'yla birlikte Afrika'da çok yaygın kullanılan bir dil olduğunu öğrendik. Karşılıklı olarak dillerimizin öğretilmesi konusunda işbirliği yapma konusunu özellikle ele almayı kararlaştırdık. Ayrıca iklim benzerliğimiz nedeniyle de zirai ürünler ve işlenmesi konusunda ortak çalışmalar yapma konusunu araştıracağız." İfadelerini kullandı.