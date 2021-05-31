Komşusuna ‘Azrailimle yaşıyorum’ demişti

SamsunBafra'da 36 yaşındaki Faruk Yavuz, kendisini aldattığını iddia ettiği, 2 çocuğunun annesi eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İşlediği bir suç nedeniyle cezaevine giren Faruk Yavuz, bir süre önce tahliye oldu. Önceki gece evinde alkol alan Yavuz, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında, iddiaya göre cezaevindeyken kendisini aldattığını öne sürdüğü, 2 çocuğunun annesi eşi Kamile Yavuz (33) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Faruk Yavuz, eline geçirdiği bıçakla eşini 25 yerinden bıçakladı. Zanlı koca, olay sonrası kaçarken, ağır yaralanan Kamile Yavuz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Faruk Yavuz, polis ekipleri tarafından Alpaslan mahallesindeki Çiftlik Sokak'ta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. Çiftin komşusu Zennube Aydın, "Boşanacaklardı zaten. Bana 'Zennube, Azrailimle yaşıyorum' diyordu. Azraili aldı canını. 3 ay önce başına silah dayamış, ama ateş almamış. Sonra uzaklaştırma verdiler. 'Uzaklaştırmayı kaldırmazsan çocukları öldürürüm' demiş" şeklinde konuştu.