Konya'da öldürülen Orhan Çumralıgil'in yaralanan arkadaşı olay anını anlattı!





Bende, 'Benim çocuğum var bana acı, bana zarar verme' diye yalvardım. Benim elimden tuttu ve binaya doğru yürüdük. Bir yandan Fatih'i sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra korkar vaziyette daireme girdim ve çocuğumu uyutmaya çalıştım. Beni darp eden ve ölümle tehdit eden Fatih ve Yaşar'dan şikayetçiyim' ifadelerini kullandı.