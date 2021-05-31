Konya'da öldürülen Orhan Çumralıgil'in yaralanan arkadaşı olay anını anlattı!

Yazır mahallesinde üç gün önce meydana gelen olayda, sigortacılık yapan Orhan Çumralıgil (35) ve arkadaşı Dündar Kömürcü (42) arkadaşlarının evinde otururken bir kadının yardım çığlıklarını duydu. Çumralıgil ve Dündar, apartman koridorunda A.E. adlı kadını döven Fatih Özçiftçi (28) ve Yaşar Karadeniz (29) ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen tartışmada Çumralıgil ve Kömürcü bıçaklandı. Çumralıgil kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Kömürcü ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından katil zanlısı Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz tutuklandı.
'ÇOCUĞU YANINDAYKEN BİLE DÖVMEYE DEVAM ETMİŞLER'
Olayda müştekisi bir çocuk annesi A.E.'nin emniyetteki ifadesine SABAH ulaştı. A.E., yaşadığı korku dolu anları ifadesinde şu sözlerle anlattı: 'Akşam 21.00 sıralarında eve geldim. 2 aylık komşum olan Yaşar beni görünce kavurma yaptım, gel beraber yiyelim dedi.
Bende 5 yaşındaki çocuğumu alıp evlerine gittim. Balkonda masa kurmuş, alkol alıyorlardı. Alkol bitince Fatih dışarıdan alkol alıp geldi. İçtikten bir süre sonra Fatih lavaboya gitti. Bu sırada Yaşar beni öpmeye kalktı. Ben izin vermeyip onu itekledim. Biz tartışırken Fatih geldi ve neden tartıştığımızı sordu.
Bende bana sarkıntılık yaptığını bu nedenle tartıştığımızı söyledim. Bir şey söyleyecekken Fatih çeneme doğru yumruk attı. Bende eşyalarımı toplamaya başladım. Yaşar'da yüzüme, koluma vurmaya başladı. Ben yapma dedikçe vuruyordu. Eşyalarımı aldım ve çocuğumu alacağım sırada Fatih'te arkamdan vurmaya başladı.
Yere düştüm ve kalkmaya çalıştım. Yaşar yakamdan tutup, 'Seni öldüresiye döverim' diyerek küfürler etti. Onlar vururken ben kendimi ve çocuğumu korumaya çalıştım.
Dairenin kapısından çıkarken bana vurup küfür etmeye devam ediyorlardı. Kendimin ve çocuğumun ayakkabılarını bile alamadan koridora çıktık. Vurmaya devam ediyorlardı. Bu sırada bazı kişiler kapılarını açtı ama onlara da küfür edip, bağırıp çağırdılar' dedi.
'BANA ZARAR VERME DİYE YALVARDIM'
Katil zanlısı Fatih Özçiftçi'nin elinde bıçakla yanına geldiğini ve kendisine zarar vermemesi için yalvardığını anlatan A.E., 'Daha sonra daha önce hiç görmediğimi iki kişi daireden çıkıp bize doğru geldiler. Yaşar ve Fatih bu iki kişiye 'Ne bakıyorsunuz' deyip küfür ediyorlardı.
Ben bu iki kişiye, 'abi lütfen gidin siz bulaşmayın' dedim. Yaşar ve Fatih'e bize neden küfür ediyorsunuz diye sordular. Fatih'e birisine yumruk vurmaya çalıştı. Bunun üzerine Yaşar'da şahıslara saldırdı. Birbirlerine girince ben korktum ve bina dışına koşarak bahçeye çıktım. Balkonumdan evime girmeye çalıştım ama giremedim.
Dışarıda beklerken Fatih sağ elinde bıçakla dışarı gelip, bana doğru baktı. Üzerime doğru geldi ve ben geri geri kaçmaya başladım. Fatih'e 'Lütfen sakin ol. Bırak elindeki bıçağı. Seninle benim aramda bir problem yok. Benden ne istiyorsun' dedim. Fatih bana, 'Ben 3 kez içeri girdim çıktım. Bir daha girer çıkarım' dedi.
Bende, 'Benim çocuğum var bana acı, bana zarar verme' diye yalvardım. Benim elimden tuttu ve binaya doğru yürüdük. Bir yandan Fatih'i sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra korkar vaziyette daireme girdim ve çocuğumu uyutmaya çalıştım. Beni darp eden ve ölümle tehdit eden Fatih ve Yaşar'dan şikayetçiyim' ifadelerini kullandı.
'SADECE KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİK'
Olayda karnından bıçaklanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Dündar Kömürcü ise ifadesinde şunları söyledi: 'Arkadaşlarla otururken koridordan bağrışma ve kadın sesleri gelmeye başladı.
Bizde hep birlikte kapının önüne çıktık. İki kişinin bayana saldırdığını, darp ettiklerini görmemiz üzerine Orhan ile birlikte kavgayı ayırmak için yanlarına gittik. 'Kızı niye darp ediyorsunuz, kızı bırakın' dediğimizde niye karışıyorsunuz diyerek ağır küfürler ettiler.
Aramızda arbede çıktı. Fatih isimli kişi içeri girip bıçak alarak bana doğru salladı. Karın bölgemden yaralandım. Daha sonra Orhan'ın üzerine doğru yürüyerek bıçağı sallamaya başladı.
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Elinde bıçak olan kişi yerde yatarken yanıma gelip, 'Siz niye karışıyorsunuz sizi ne ilgilendirir' diye bağırdı. Yaşar isimli kişide yerde yatan Orhan'a yumruk atıyordu' diye konuştu.