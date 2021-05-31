Köyleri dolu vurdu !

Ani hava değişimi ve sıcaklıkların bir anda düşmesi dolu yağışını da beraberinde getirdi. Amasya merkeze bağlı Yolyanı Köyünde önce yağmur sonra dolu etkili oldu.

Saniyeler süren dolu yağışında dolu tanelerinin ceviz büyüklüğünde olduğuna değinen Ayşe Dilek," Yüksek sıcaklıklar beraberinde kuraklığı getirmişken su kullanımına dikkat ediyorken böyle bir yağmur ve dolu yağışı hepimizi şaşırttı.

DOLU CEVİZ TANESİ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

Açıkçası hazırlıksız yakalandık. Uzun zamandır böyle bir dolu yağışıyla karşılaşmamıştık. Dolu taneleri ceviz büyüklüğündeydi. Maalesef dolu yağışının bize tek zararı diktiğimiz fideleri kırması." dedi. Meteorolojinin günler öncesinden uyarmasına rağmen bir çok vatandaş yağmur ve dolu yağışına tarım arazilerinde yakalandı. Şiddetli yağış sele neden olurken can ve mal kaybı yaşanmaması vatandaşları sevindirdi.