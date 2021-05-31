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Giriş Tarihi: 31.5.2021 14:31 Son Güncelleme: 31.5.2021 14:31

Kritik Kabine Toplantısı sonrası "?" sorusu yanıt bulacak! Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Kademeli normalleşme sonrası yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı?

! 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci yaşanıyor. 31 Mayıs bugün ise kritik Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Kabine sonrası başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere diğer yasaklara ilişkin tüm bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak ve detaylar da genelgesi ile belli olacak. Bu kapsamda; milyonlarca vatandaş "?", "1 Haziran'da ?", "?" gibi sorulara yanıt arıyor. "Yasaklar kalktı mı?" sorusunun yanıtı ise Kabine Toplantısı sonrası belli olacak.

1 Haziran sonrası , kritik toplantı sonrası belli olacak. Gündeme dair önemli konuların istişare edildiği Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak. Bu noktada, yasaklar, okullar, kafeler, düğünler, spor salonları gibi pek çok alana dair detay da ile belli olacak. Hal böyle olunca; "?", "?", "?" gibi pek çok sorunun yanıtı için araştırmalar da tüm hızıyla sürüyor. İşte sorusunun yanıtı ve bilgileri.

Kademeli normalleşme sonrası yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

Kademeli normalleşme sonrası yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı?

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulunmuştu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kademeli normalleşme sonrası yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı?

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek. Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Kademeli normalleşme sonrası yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı?

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi;

Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

Kademeli normalleşme sonrası yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı?

* 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.

Kademeli normalleşme sonrası yasaklar ne zaman bitecek? 1 Haziran’da yasaklar kalkacak mı?

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Kritik Kabine Toplantısı sonrası "Yasaklar kalktı mı?" sorusu yanıt bulacak! Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkacak?
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