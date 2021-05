Libyalı anne çocukları kaçırdı! 'Tatile gidiyorum' dedi geri dönmedi

50 yaşındaki pazarcı Devrim Talay, 5 yıl önce yaz tatili için Türkiye'ye gelen Libyalı öğretmen Kadice Kamasben ile pazarda tanıştı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Öyle ki kısa süre sonra Kadice ülkesine gitmesine rağmen birbirilerini unutamadılar. Devrim Talay sevgilisi için Libya'ya gitti ve ikili nişanlandı. Kadice daha sonra Türkiye'ye geldi ve dünyaevine girdiler. Danya (4) ve Oğuz (3) adlı iki çocukları olan çiftin mutluluğu geçtiğimiz haftalarda son buldu. Kadice Kabasben, tatil için çocuklarıyla beraber ülkesine gitmek istedi. Devrim Talay da eşi ve çocuklarının tüm işlemlerini halletti ve kendi elleriyle yolcu etti. Ancak ne olduysa ondan sonra oldu. Talay bir daha kendilerinden haber alamadı...

KENDİ ELLERİMLE YOLCULADIM

Yaşadıklarını SABAH'la paylaşan Devrim Talay, "Ailecek çok mutluyduk, birbirimize bağlıydık. Eşim her yaz ayı geldiğinde çocukları da alır ailesini görmeye Libya'ya giderdi. 1-2 hafta kalır geri dönerdi. Ben o kısacık sürelerde bile onları çok özlerdim. İki ay önce de tatile gidip gelecekler sanıyordum. Vize ve bilet işlemlerinin hepsini ben hallettim. Kendi ellerimle uğurladım ailemi. Ama gidiş o gidiş... Bir daha da onlardan haber alamadım. Libya'ya indiği gibi benimle iletişimi kesti" dedi.

LİBYA'DAN EV İSTEDİLER



Eşinin Libya'ya gittikten sonra telefon numarasını değiştirdiğini ifade eden Devrim Talay, "Oradan kimseye ulaşamıyorum. Kimse telefonlarımı açmıyor. Diledikleri zaman sadece haftalar sonra bana dönüyorlar. Bir akrabası arıyor para istiyor, onlara orada ev almamı istiyor; başka bir akrabası arıyor oraya gelmemem için beni tehdit ediyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Çok çaresizim" diye konuştu. Talay şöyle devam etti:

YAŞAYAN ÖLÜ GİBİYİM, CUMHURBAŞKANIMIZ ÇÖZER



"Çocuklarım ne yapıyor, ne ediyor hiç bilmiyorum. Onları çok özledim. Bensiz büyüyorlar. Ben onlarsız ölüyorum. Onları göremediğim her saniye tarifsiz bir acı yaşıyorum. Libya'da durumlar karışık. Evin her köşesinde çocuklarımın anıları var. Her gece çocuklarımın seslerini duyuyorum, uyuyamıyorum. Psikolojim yerle bir oldu. İlaçlarla ayakta duruyorum. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Yaşayan bir ölü gibiyim. Yaşadığım acıyı Allah kimseye yaşatmasın. Yetkililerden yardım istiyorum. Cumhurbaşkanımız'dan yardım istiyorum. Lütfen sesimi duyun."