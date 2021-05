Libyalı anne iki çocuğuyla tatile gitti, geri dönmedi

İstanbul'da yaşayan pazarcı Devrim Talay (50), 5 yıl önce tatili için Türkiye'ye gelen Libyalı öğretmen Kabasben ile tanıştı.İkili kısa süre sonra evlendi.. Danya (4) ve Oğuz (3) adlı iki çocukları oldu. Çiftin mutluluğu ise geçen haftalarda son buldu. Kabasben, tatil için çocuklarıyla beraber ülkesine gitti. Ancak Talay bir daha kendilerinden haber alamadı.Ailecek çok mutluydukEşim her yaz çocukları da alır Libya'ya giderdi. 1-2 hafta kalır dönerdi. İki ay önce de tatile gidip gelecekler sanıyordum. Ama gidiş o gidiş... Bir daha da onlardan haber alamadım.Eşim Libya'ya gittikten sonra telefon numarasını değiştirdi. Oradan kimseye ulaşamıyorum. Diledikleri zaman bana dönüyorlar. Bir akrabası arıyor para istiyor, onlara orada ev almamı istiyor; başka bir akrabası arıyor oraya gelmemem için beni tehdit ediyor. Ne yapacağımı şaşırdÇocuklarımı çok özledim. Bensiz büyüyorlar. Evin her köşesinde çocuklarımın anıları var. Her gece çocuklarımın seslerini duyuyorum, uyuyamıyorum. Psikolojim yerle bir oldu. İlaçlarla ayakta duruyorum. Yetkililerden, Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Lütfen sesimi duyun."