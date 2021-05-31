Maltepe'deki feci kaza kamerada! Kuryeler kafa kafaya çarpıştı...

"SON ZAMANLARDA SIKÇA DUYUYORUZ"



Fuat Doğan, "Bir anda bir ses duyduk. Baktık ki iki motosiklet kafa kafaya çarpışmış. Esnaf arkadaşlar ambulansa haber verdi. Sağlıkçılar çocukları alıp götürdü. Sağlık durumlarında çok ciddi bir şey yoktu sanırım. Burada asıl sorun motokuryelerin birbirine yol vermemesi. Zaten son dönemlerde bu tarz olayları sıkça görüyoruz. Onlar da ürünleri teslim etmek için hız yapabiliyorlar ama dikkatli olmaları lazım" diye konuştu.

Maltepe’de kuryelerin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada | Video