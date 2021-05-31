Vaka sayılarının daha da düşmesiyle normalleşme sürecine girilecek. Haftalık tabloya bakıldığında ise hedeflenen 5 bin rakamına henüz ulaşılamadı ancak her geçen gün pozitiflik oranı, hastaneye yatışlar ve vefat sayılarında azalma başladı.

Haziranda gelecek toplam 30 milyon BioNTech aşısıyla günlük bir milyon aşılama hedefi için çalışılacak. En geç sonbahara kadar 18 yaşa da aşılama yapılacak.

Peki 1 Haziran'da normalleşme için hangi adımlar atılacak. İşte Kabine toplantısı sonrası alınması beklenen kararlar: