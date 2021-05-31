Menemen’i ortak akılla yönetiyoruz

Menemen Belediyesi, ilçenin sorunlarını çözmek ve muhtarların görüş ve önerilerini dinlemek için 1. Mahalli Eğitim ve Muhtar Çalıştayı gerçekleştirdi. 27-30 Mayıs tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen çalıştaya, ilçe muhtarlarının yanı sıra, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve belediye başkan yardımcıları katıldı. Muhtarlar, 3 gün boyunca rehberler eşliğinde Çanakkale Destanı'nın yazılarak düşmanın yurda girişinin engellendiği kutsal toprakları ve Batı Anadolu kültürünü yerinde görme imkânı buldu.

"HİZMET SÖZÜ VERDİ"

Kolin Otel'de yapılan çalıştay kapsamında Başkan Pehlivan, hem 5 aylık başkanlığı döneminde yaptıklarını hem de görev süresi boyunca Menemen'e değer katacak projelerini muhtarlara anlattı. Ayrıca, muhtarların tek tek taleplerini de dinleyen Başkan Pehlivan, acil sorunlarının hemen çözüleceği müjdesini verdi.

Menemen'i yöneten çok değerli aktörler olarak tarih kokan kent Çanakkale'de bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Pehlivan, "Muhtarlık, yerel yönetimlerin başlangıcıdır. Bizlerin de üçüncü gözüdür. Görmediğimiz, ulaşamadığımız noktalarda bizleri uyarıyorsunuz. Mahallelerimizde halkımızı temsil etmekle kalmıyor, onların gözü, kulağı ve sesi oluyorsunuz. Bu açıdan bizim için çok kıymetlisiniz. Bu toplantımızda sizlerin mahallelerinizdeki eksiklik ve taleplerinizi dinleyeceğiz. Görüşleriniz ve desteğiniz bizi çok daha ileri taşıyacağı görüşündeyiz. İlk sıradaki talebinizi en geç iki ay içinde Menemen Belediyesi'nin imkânları dâhilinde yerine getireceğiz. Ayrıca sizlere, ben ve ekibimin kapıları 7/24 açık olacaktır. Dini, dili, ırkı, mezhebi, partisi ne olursa olsun her vatandaşımıza eşit hizmet belediyeciliği yolunda ilerleyeceğiz. Bunun sözünü de sizlere veriyorum" dedi.

NASIL PROJELER GELİŞTİRMELİYİZ?

Çalıştayı da değerlendiren Başkan Pehlivan, "Bu çalıştay ile Menemen'e ve değerli muhtarlarımızın görev yaptığı mahallelerimize önümüzdeki dönemde 'neler yapabiliriz, nasıl projeler geliştirmeliyiz?' sorusuna cevap aradık. Menemenimizin her bir köşesine hizmet götürmek bizlerin ortak görevidir. İlçemizi ortak akılla yöneterek çok fazla güzel şeyler üreteceğimizden şüphem yok. Katılım sağlayan bütün muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

Menemen Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yanıkköy Mahalle Muhtarı Nevzat Güven, "Bu çalıştay aracılığıyla bizleri dinleyen, yakın ilgi gösteren Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'a muhtarlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda bu çalıştayın meyvelerini alacağımıza yürekten inanıyorum. Belediyemizle işbirliği içerisinde çalışarak Menemenizi hep birlikte güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.