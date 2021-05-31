Metrobüs üzerinde yolculuk yapan kişiye para cezası kesildi

İstanbul'da iki genç, sosyal medyada tıklanma uğruna hayatlarını tehlikeye attı. Gençlerden biri, Merter metrobüs durağında metrobüsün üstüne tırmanarak saklandı.

Metrobüs üstünde yatan genç, Edirnekapı Metrobüs durağına kadar 5 durak ilerledi. Tehlikeli yolcuğu görüntüleyen genç bunu da sosyal medya hesabında paylaşarak tıklanma talep etti. Canını tehlikeye atan genç, Edirnekapı durağında metrobüsten atlayarak arkadaşıyla birlikte uzaklaştı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Yunus Emre Ö.'yü Merter'de yakaladı. Yunus Emre Ö.'ye, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesine istinaden 854 lira, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 68/1c maddesine istinaden ise 144 lira olmak üzere toplam 998 lira idari para cezası kesildi. Para cezasına çarpılan Yunus emre Ö. Heyecan yaşamak için böyle bir işe başvurduğunu başkasının denememesini istedi.