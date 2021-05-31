Metrobüsün üstünde yolculuk yapan şahıs: Takipçilerim istedi ben de yaptım

"TAKİPÇİLERİM İSTEDİ BEN DE YAPTIM"

Emniyet çıkışında yaptığı tehlikeli yolculuğu anlatan Yunus Emre Özen, "Arkadaşım bana metrobüsün yaklaştığını söyledi, ben de durduğu zaman atladım. O da metrobüse bindi. Ben yukardayım, Enes içerde şoföre ve yolculara bakıyor ve bana içeriden bilgi veriyor. Rüzgar aşırı derecede fazla olduğu için arkadaşımın aşağıda benden haberi yoktu. Neyse ki bir sıkıntı olmadı, Merter'de bindik, Edirnekapı'da indik. Adrenali doruklarda yaşadım, heyecanı, aksiyonu gerçekten mükemmeldi. Bunu kesinlikle kimsenin yapmasını tavsiye etmiyorum. Bu vukuat illegal bir şey. Takipçilerim istedi ben de kırmadım yaptım. Gerçekten çok heyecanlıydı" diye konuştu.