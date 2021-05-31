Mini patilere tam destek!

Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelindeki sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini gerçekleştirmek adına hayata geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 'minik patilerin' her türlü tedavileri gerçekleştiriliyor. Uzman veteriner kadrosuyla sokak hayvanlarına en iyi koşullarda bakmak için hayata geçirilen merkezde tedavileri tamamlanan sokak hayvanları aynı zamanda sahiplendiriliyor da

AMELİYATLARI YAPILIYOR

Körfez Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen merkez ile hasta, yaralı ve sakat sokak hayvanlarının bakımını, modern ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirdi. 2019 yılında açılışı gerçekleştirilen merkezde, bugüne kadar 720 hasta sokak hayvanı tedavi edilirken, 140 kısırlaştırma ameliyatı gerçekleştirildi.

SICAK YUVALARINA KAVUŞTURULUYOR

2021 yılının başından itibaren 47 sokak hayvanımız ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu. Merkezde sokak hayvanları sağlıklarına kavuşturulurken, sahiplendirilerek sıcak yuvalarına da kavuşturuluyor. Son 1 yıl içerisinde 42 adet hayvan sahiplendirildi.