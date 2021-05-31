Oğlunu korumak isterken öldü

İstanbul'da, 55 yaşındaki Abit Garlı, oğlu İhsan Garlı ve eşi Sağra Garlı ile 21 Haziran 2018 günü Eyüp'teki benzinlik yakınlarındaydı. İhsan Garlı, bir ATM'de işlem yapıyordu. Köksal A. ve Emrah E., isimli iki arkadaş, İhsan Garlı'nın yanına giderek 200 lirayı bozdurmak istedi. İhsan Garlı parayı bozduktan sonra paranın sahte olduğunu anladı. Kendisine sahte banknotu veren Emrah E.'nin yanına giderek parasını geri istedi. Taraflar arasında tartışma çıktı.Tartışma kavgaya dönüşünce Emrah E., ağabeyi ve arkadaşlarına haber verdi. Olay yerine gelen Ermircan K. ve Alper K. de kavgaya dahil oldu. Oğlunun darp edildiğini gören baba Abit Garlı, yanındaki bıçakla şüphelileri korkutmaya çalıştı. İddiaya göre Alper K. de kendi bıçağıyla Abit Garlı'yı bıçakladı. Baba Garlı, olay yerinde öldü. Görüntüleri inceleyen polis, Alper K.'nin de elinde bıçak olduğu değerlendirilen bir cisim tuttuğunu ve Abit Garlı'nın kendisine ait bıçağı savurduğu sırada elinde bulunan ve olay yerinde bulunamayan bıçağı saplayıp kaçtığını belirlendi. Köksal A. ve Emrah E. hakkında İhsan Garlı'yı yaraladıkları gerekçesiyle dava açılırken, Alper K.'ye ise "Kasten Adam Öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.