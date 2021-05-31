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Giriş Tarihi: 31.5.2021 19:24 Son Güncelleme: 31.5.2021 19:24

On Numara sonuçları açıklandı mı? ile sonuçları -

On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 31 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

(MPİ) ile işbirliğinde haftalık düzende 2 gün, ile canlı yayında şanslı numaraları belirlenen “ sonuçları” şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için ile MPİ bayilerinden kupon dolduranlar, kazandıran numaraları öğrenmek ve bilet sorgulama yapmak isteyerek açıklandı mı? sorusuna cevap aranıyor. Milli Piyango Online ile sonuçları ve sayfası.

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılan canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları bugün (31 Mayıs 2021) şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde MP TV - Youtube canlı çekilişinde belirlenen şanslı numaraları öğrenmek ve sorgulama yapmak isteyenler 31 Mayıs MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalar yapılıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (31 MAYIS)

31 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 31 Mayıs On Numara sonuçları:

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ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.



SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 31 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
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