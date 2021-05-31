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Giriş Tarihi: 31.5.2021 16:59 Son Güncelleme: 31.5.2021 17:18

Ormandaki fotokapan kaydetti! Kadının yaptığına kimse anlam veremedi...

İHA
Ormandaki fotokapan kaydetti! Kadının yaptığına kimse anlam veremedi...

'da, ormanlık alana yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntüler, görenleri hayrete düşürdü. Milli Parklar tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapan görüntülerinde bir kadının taş atarak kırmaya çalıştığı görüldü. Kadının bunu neden yaptığına kimse bir anlam veremedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için doğal ortamlara kurulan fotokapanlar, yaban hayatı hakkında bölgedeki türlerin izlenmesine olanak sağlıyor.

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Söke Beşparmak Dağları mevki'indeki fotokapanın kayıt altına aldığı görüntü ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Doğal ortamdaki fotokapanı fark eden bir kadın, yerden aldığı taşı fotokapana atarak zarar verdi. Fotokapan taşın atılmasından sonra arızalanırken, taşı atan kadın hiçbir şey olamamış gibi bölgeden uzaklaştı.

Kadının bu davranışına kimse bir anlam veremedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından fark edilen görüntüler sonrası, kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Fotokapanın kaydettiği görüntü izleyenleri şaşkına çevirdi | Video

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Ormandaki fotokapan kaydetti! Kadının yaptığına kimse anlam veremedi...
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