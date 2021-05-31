Ormandaki fotokapan kaydetti! Kadının yaptığına kimse anlam veremedi...

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Söke Beşparmak Dağları mevki'indeki fotokapanın kayıt altına aldığı görüntü ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Doğal ortamdaki fotokapanı fark eden bir kadın, yerden aldığı taşı fotokapana atarak zarar verdi. Fotokapan taşın atılmasından sonra arızalanırken, taşı atan kadın hiçbir şey olamamış gibi bölgeden uzaklaştı.