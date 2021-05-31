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Giriş Tarihi: 31.5.2021 11:16

Parmağı somun anahtarına sıkıştı

İHA
Parmağı somun anahtarına sıkıştı

’te 10 yaşındaki çocuğun parmağı somun anahtarına sıkıştı. Ailesi ise itfaiye çağırdı. Ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından çocuğun parmağını kurtardı.

Siirt'in Baykan ilçe merkezinde oyun oynayan 10 yaşındaki Ali Gülyeşil'in parmağı somun anahtarına sıkıştı. Sıkışan parmağı bir türlü çıkaramayan yakınlarının haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen Gülyeşil'in parmağını somun anahtarından çıkaramayan hastane görevlileri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, burada yaptıkları 1 saatlik çalışma sonrası Gülyeşil'in parmağını sıkıştığı yerden çıkardı. Küçük çocuk daha sonra hastanenin acil servisinde parmağı sarıldıktan sonra eve gönderildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Parmağı somun anahtarına sıkıştı
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