Kafe ve restoran türü işletmelerle ilgili yeni karar geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamaları ile duyurulmuştu. Normalleşme takvimi kapsamında uygulamaya geçecek olan yeni kararlarla beraber özellikle işletme sahipleri bugün yeni dönem için kapılarını açmaya hazırlanıyor. "Kafeler ve restoranlar açıldı mı, bugün açık mı?" soruları sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile tüm bu detaylar kamuoyu ile paylaşılmış oldu. Buna göre; Kafeler ve restoranlar açıldı mı, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte detaylar…