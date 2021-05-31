Normalleşme sürecinin ikinci aşaması yarından itibaren başlıyor. Kafeler, restoranlar ve diğer tüm yeme içme türü işletme sahipleri özellikle bu konuda çıkacak olan kararı merakla bekliyor. Bu kapsamda "Restoranlar, mekanlar, kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?" soruları bugün düzenlenmesi beklenen kabine toplantısı öncesi milyonların gündemindeki yerini aldı. Hal böyleyken gözler kabinenin ardından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Restoranlar, mekanlar, kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte konuya dair tüm gelişmeler…

KAFELER VE RESTORANLAR 1 HAZİRAN'DAN SONRA AÇILACAK MI?

Restoran, kafe, lokanta gibi işletmelerin bugün çıkacak kararla beraber çeşitli koronavirüs tedbirleri kapsamında açılması beklentiler arasında yer alırken konuya ilişkin resmi kararın Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile netleşmesi bekleniyor.