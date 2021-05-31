Normalleşme sürecinin ikinci aşaması yarından itibaren başlıyor. Kafeler, restoranlar ve diğer tüm yeme içme türü işletme sahipleri özellikle bu konuda çıkacak olan kararı merakla bekliyor. Bu kapsamda "Restoranlar, mekanlar, kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?" soruları bugün düzenlenmesi beklenen kabine toplantısı öncesi milyonların gündemindeki yerini aldı. Hal böyleyken gözler kabinenin ardından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Restoranlar, mekanlar, kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte konuya dair tüm gelişmeler…
KAFELER VE RESTORANLAR 1 HAZİRAN'DAN SONRA AÇILACAK MI?
Restoran, kafe, lokanta gibi işletmelerin bugün çıkacak kararla beraber çeşitli koronavirüs tedbirleri kapsamında açılması beklentiler arasında yer alırken konuya ilişkin resmi kararın Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile netleşmesi bekleniyor.
YEME-İÇME YERLERİ
Son genelgede yer alan kararlar şöyle;
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri,
Buna göre; kafe, lokanta ve restoran tarzı işletmelerin paket servis ve gel al hizmetlerine devam etmesine karar verildi. Bu işletmelerin normalleşmenin bir diğer aşamasında açılması bekleniyor. Bu kapsamda yeni kararın 1 Haziran itibarıyla uygulamaya geçeceği öngörüler arasında yer alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
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MEKANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.