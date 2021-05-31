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Giriş Tarihi: 31.5.2021 11:50

'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 ölü

- karayolunda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu Kabahaydar kavşağı civarında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde devam eden henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilmeyen motosiklet ile otomobil Kabahaydar kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Sürücüyü kanlar içerisinde gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa'da motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 ölü
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