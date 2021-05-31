Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da stajyer avukatın feci ölümü
Giriş Tarihi: 31.5.2021 18:42

’da stajyer avukatın feci ölümü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da stajyer avukatın feci ölümü

’nın ilçesinde 4. kattaki evinin camlarını silmek için çıktığı pencereden düşen stajyer avukat Berrin A. hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan ve stajyer avukat olduğu öğrenilen Berrin A, 4'üncü kattaki evinin camlarını silmek için pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Berrin A, aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Berrin A, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berrin A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da stajyer avukatın feci ölümü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA