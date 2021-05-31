Şanlıurfa’da stajyer avukatın feci ölümü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşayan ve stajyer avukat olduğu öğrenilen Berrin A, 4'üncü kattaki evinin camlarını silmek için pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Berrin A, aşağı düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Berrin A, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berrin A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.