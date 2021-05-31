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Giriş Tarihi: 31.5.2021

Saunada uyuya kalan hamamcı öldü

Saunada uyuya kalan hamamcı öldü
Karaman'da işlettiği hamamda kız arkadaşıyla birlikte saunaya giren ve uyuya kalan Ömer Sazak (37) yaşamını yitirdi. Sazak dün iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile birlikte kısıtlama nedeniyle kapalı olan hamama gitti. Isıtma sistemlerini açan Sazak ve kız arkadaşı saunaya girip, uyuya kaldı. Bir süre sonra uyanan Elif T., Sazak'ın hareketsiz olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen görevliler Sazak'ın öldüğünü belirledi. Aşırı sıcak nedeniyle fenalaşan Elif T. de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sazak'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek. DHA
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Saunada uyuya kalan hamamcı öldü
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