Şehirler arası yasak kalktı mı ve devam ediyor mu? 2021 Şehirler arası seyahat yasağı var mı, ne zaman kalkacak?

Yeni normalleşme takvimi için çok az bir süre kaldı. Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine merhaba diyecek. Normalleşme kararları 31 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna açıklanacak. Bu yönde, şehirler arası seyahat yasağı gibi birçok konu da Kabine'nin gündem maddeleri arasında bulunuyor. Bilindiği üzere, kademeli normalleşme sürecinde, sokağa çıkma yasağı olmayan gün ve saatlerde şehirler arası seyahat yasağı uygulanmıyor. Yeni normalleşmede iller arası seyahat yasağının tamamen kalkma ihtimali bulunuyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? Şehirler arası yasak kalkacak mı? İşte detaylar...