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Giriş Tarihi: 31.5.2021 09:07 Son Güncelleme: 31.5.2021 09:08

kalktı mı ve devam ediyor mu? 2021 Şehirler arası var mı, ne zaman kalkacak?

Şehirler arası yasak kalktı mı ve devam ediyor mu? 2021 Şehirler arası seyahat yasağı var mı, ne zaman kalkacak?

1 Haziran itibarı ile yeni normalleşme süreci başlıyor. Bu noktada, kalktı mı, ne zaman kalkacak gibi sorulara da yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği gibi, kademeli normalleşme sürecinde, sokağa çıkma yasağı uygulanmayan gün ve saatlerde iller arası uygulanmıyor. Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında şehirler arası seyahat yasağı da bulunuyor. Peki, şehirler arası yasak kalkacak mı, devam edecek mi? İşte, Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri ve şehirler arası yasak hakkında son durum

Yeni normalleşme takvimi için çok az bir süre kaldı. Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine merhaba diyecek. Normalleşme kararları 31 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna açıklanacak. Bu yönde, şehirler arası seyahat yasağı gibi birçok konu da Kabine'nin gündem maddeleri arasında bulunuyor. Bilindiği üzere, kademeli normalleşme sürecinde, sokağa çıkma yasağı olmayan gün ve saatlerde şehirler arası seyahat yasağı uygulanmıyor. Yeni normalleşmede iller arası seyahat yasağının tamamen kalkma ihtimali bulunuyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? Şehirler arası yasak kalkacak mı? İşte detaylar...

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla şehirlerarası seyahat yapılabilecek.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YAPILABİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilecek.

ŞEHİRLER ARASI YASAK KALKACAK MI?

31 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında sehirler arası seyahat yasağı da bulunuyor.

Kısıtlamanın kalkıp kalkmayacağı Kabine Toplantısı ile belli olacak. Yeni bir gelişme olduğunda haberimizden okuyabilirsiniz.

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Şehirler arası yasak kalktı mı ve devam ediyor mu? 2021 Şehirler arası seyahat yasağı var mı, ne zaman kalkacak?
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