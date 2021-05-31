Ses sanatçısı sokak ortasında kurşun yağdırdı

Elazığ'a gelen ses sanatçı U.D., arabasıyla geldiği kayınvalidesinin evinin önünde havaya ve bir iş yerine ateş açtı. U.D., yanındaki bir kişiyle birlikte polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, ses sanatçısı U.D., yanında arkadaşı S.T. ile birlikte lüks otomobille kayınvalidesinin ikamet ettiği sokağa gelerek havaya ve bir iş yerine doğru ateş etti. O sırada olay yerine yakın olan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, kaçmaya çalışan sanatçının aracının önünü kesti. Şüpheli ve arkadaşı polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan sanatçı ve diğer şüpheli ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan ve iş yerine isabet eden kurşunlar dikkat çekti.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.