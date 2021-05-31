Şiddete uğrayan kadına, eş cinayetinden 24 yıl hapis cezası talep edildi

Beylikdüzü'nde kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Ferhat Kırış'ı öldüren Binnaz Kırış hakkında "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.



İstanbul Beylikdüzü'nde kendisine şiddet uygulayan eşi Ferhat Kırış'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle Binnaz Kırış hakkında "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Savcı, sanık Binnaz Kırış'ın haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediği ve tutukluluk halinin devamı talep etti.



İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen Sanık Binnaz Kırış ile maktul Ferhat Kırış'ın oğlu olan Şafak Kırış da babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını belirterek, annesiyle babasının tartıştığını, babasının annesine küfür ettiğini, ifade etti. Sabaha karşı silah sesleri duyduğunu anlatan Şafak Kırış, annesinin odasına silahla girdiğini ve "artık bitti" dediğini söylediğine ver verildi.



Hazırlanan iddianamede, sanığın eşi olan maktulü silahla başından bir el ateş etmek suretiyle haksız tahrik altında kasten öldürdüğü, Binnaz Kırış'ın "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Binnaz Kırış SEGBİS sistemiyle bağlanırken, taraf avukatları ise hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Binnaz Kırış ile maktul Ferhat Kırış'ın evli oldukları, 29 Aralık 2019 tarihinde çiftin evlerinde bulundukları sırada tartışmaya başladıkları, tartışma esnasında Ferhat Kırış'ın, Binaz Kırış'a hakaret ederek saldırdığı anlatıldı. Ferhat Kırış'ın, Binnaz Kırış'ı yatak odasına çağırdığı ardından Binnaz Kırış'ın banyoya geçerek elinde silahla tekrar yatak odasına döndüğüne ve baş kısmından ateş ettiğine yer verildi.

Sanık Binnaz Kırış'ın suçlamayı kabul ettiği, sanığın kendisine yönelik hakaret ve yaralama eylemleri nedeniyle atılı suçu işlediği hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının gerektiği belirtildi. Sanığın haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediği ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.



Mahkeme heyeti sanık Binnaz Kırış'ın tutukluluk haline karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.