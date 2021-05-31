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Giriş Tarihi: 31.5.2021 07:38 Son Güncelleme: 31.5.2021 07:38

, , açılacak mı, ne zaman açılacak? 1 Haziran'da konserler başlayacak mı, tiyatrolar ve sinemalar açılacak mı?

Sinemalar, konserler, tiyatrolar açılacak mı, ne zaman açılacak? 1 Haziran'da konserler başlayacak mı, tiyatrolar ve sinemalar açılacak mı?

Türkiye, 1 Haziran itibarı ile yeni normalleşme sürecine geçiyor. Bu noktada, normalleşmeye dair birçok detay da merak konusu oldu. Bunlar arasında, , ve ne zaman açılacak sorusu da geliyor. Bilindiği gibi, Kovid-19 önlemleri kapsamında bir süredir sinemalar, tiyatrolar ve konserlere kısıtlama getirilmiş durumda. Kabine Toplantısı ile beraber sinemalar, tiyatrolar ve konserler için de kararların alınması bekleniyor. Peki, konseler ne zaman başlayacak? Tiyatrolar ve sinemalar açık mı, 1 Haziran sonrası ne zaman açılacak? Detaylar haberde.

Türkiye'nin gözü kulağı 1 Haziran itibarı ile geçilecek yeni normalleşme sürecine çevrildi. İşletmelerin durumu başta olmak üzere birçok soru, Kabine Toplantısı ile netlik bulacak ve alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bu doğrultuda, sinemalar, konserler ve tiyatroların durumu da araştırılıyor. Bilindiği gibi, sinemalar, konserler ve tiyatrolar, Kovid-19 önlemleri kapsamında bir süredir kapalı durumda. Peki, konserler ne zaman başlayacak? Tiyatrolar ve sinemalar açıldı mı, 1 Haziran'da açılacak mı? İşte, detaylar...

SİNEMALAR VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sinemalar ve tiyatroların durumu, 31 Mayıs'ta gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile netlik kazanacak. Sinemalar ve tiyatrolar, kısıtlamalar kapsamında bir süredir kapalı durumda.

KONSERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Konserlerin durumu da sinema ve tiyatroların durumu ile aynı. Konserler başlayacak mı sorusu Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak.

SİNEMA-KONSER-TİYATRO VE BİRÇOK ETKİNLİK İÇİN YENİ SİSTEM

Türkiye'nin rahatlaması için toplumsal bağışıklık aşılama oranının yüzde 70'i bulması gerekiyor. 65 yaş üstünde bu oran yüzde 85'e ulaştı. Ancak araştırmalar yaş grupları düştükçe aşıya ilginin de azaldığını gösteriyor. Yapılacak kampanyalar ile gençlerin aşıya olan ilgisinin artması sağlanacak.

Bunun için 65 yaş üstüne yapıldığı gibi aşıya teşvik için bazı "pozitif ayrımcılıklar" gündeme gelecek. Örneğin konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınırken, maske zorunluluğu da esnetilebilecek.

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Sinemalar, konserler, tiyatrolar açılacak mı, ne zaman açılacak? 1 Haziran'da konserler başlayacak mı, tiyatrolar ve sinemalar açılacak mı?
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