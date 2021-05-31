Sivaslı Devlet Hastanesi’nin temeli atıldı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yapılacak olan 30 yataklı Devlet Hastanesi inşaatının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ile Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve Uşak protokolü katıldı. Yeni hastanenin ilçeye hayırlar getirmesi temennileri eşliğinde beton dökümü başlatıldı.

Törende konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın,ülkemize yapılan her yatırımın birbirinden kıymetli olduğunu belirtti. Büyüyen ve gelişen Türkiye'mize değer katan; vatandaşlarımızın huzurunu, refahını artıran yüzlerce projeninCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Çakın şöyle devam etti: "Sivaslı'mızın bu modern hastaneye kavuşacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize böyle güzel bir hastaneyi kazandıran, bu binanın yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliği ile sağlık alanında özellikle şehir hastaneleri başta olmak üzere birçok doğru ve akılcı yatırımlar yapıldı. Yurdun dört bir tarafına yapılan hizmetler sayesinde, vatandaşlarımıza sağlıkta kesintisiz ve 5 yıldızlı otel konforunda imkanlar sunma imkânı bulduk. Gerçekten de sağlık çalışanlarımızınözveriyle emek harcadığı bir dönemi yaşıyoruz. Ben ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyor, yeni hastane binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum."

HER TÜRLÜ YATIRIMIN YANINDAYIZ

Çakın, "Uşak hepimizin. Buraya yapılan her bir yatırımın bizler için ayrı bir önemi ve güzelliği var. Biz de Uşak Belediyesi olarak şehrimize yapılacak her türlü yatırımın yanındayız. Ben yapılan bu yatırımın Uşak'ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum." diyerek sözlerine son verdi.

AK PARTİ İKTİDARI ÜLKEMİZİ BİRÇOK HİZMETLE BULUŞTURDU

Törende hitap eden AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneşyaptığı konuşmada; "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarını önde tutarak yıllardır ülkemize hizmet eden AK Parti iktidarı bu ülkeye köprüler, yollar, barajlar ve bunun gibi pek çok sayıda hizmet yapmıştır. Sağlık alanında yapılan atılımlarla da büyük bir değişim ve dönüşüm oldu. Ben bu konuda emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Yüklenici firmaya da kolaylıklar dileyerek hastane binasının Sivaslı'lıhemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

YATIRIMLARIN DEĞERİNİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK

Pandemi sürecinde sağlık alanına yapılan yatırımların değerinin bir kez daha görüldüğünü belirten AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ise, "İnsanların sağlık hizmetine ulaşamadığı bir dönemden, daha modern ve her kesimin en etkili ve rahat şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanabildiği bir sürece girdik. Bu dönemde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Hastane binamızın tüm hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

ÜLKEMİZ SAĞLIKTA ÖNCÜ BİR KONUMA GELDİ

Törende söz alan Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise, "Yaşanan salgın süreci sağlık sisteminin önemini ortaya çıkardı. Yıllardır sağlık alanında yapılan atılımlar ülkemizi bu süreçte öncü konuma getirmiştir. Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyeti olan sağlık hakkını en iyi ve en hızlı şekilde alabilmelerine yönelik Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlarımız bir çaba göstermektedir. Bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün de kıymetli hemşehrilerimize en iyi hizmeti verebilmek amacıyla Sivaslı Devlet Hastanemizi yeniden inşa etmek için adım atıyoruz. Hastanemizin tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, yeni binamızın her aşamasında emeği geçen herkes teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

1.5 YIL SONRA HİZMETE GİRECEK

Konuşmaların ardından dua okunarak temel atma törenine geçildi. Tüm protokol üyelerinin çalışmaları başlatmak adına sahnede hazırlanan butona basmasıyla tamamlanan tören sonunda, protokol üyeleri vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet etti. 30 yatak kapasitesiyle hizmet verecek olan Sivaslı Devlet Hastanesi'nin bir buçuk yıl sonra hizmete girmesi bekleniyor.