Aktif fay hatlarının oluşturduğu deprem kuşağının içerisinde yer alan Türkiye'de pek çok farklı şiddette son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu adları verilen bu aktif fay hatlarında meydana gelen kırılmalar yurdumuzda sarsıntılar yaşanmasına neden oluyor. Bu sarsıntıların ardından ise son dakika deprem olayıyla ilgili bilgi edinmek isteyenler son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

31 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileriyle Türkiye'de meydana gelen en son deprem gelişmelerinden detaylar şöyle;