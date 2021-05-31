Son dakika: Kadını kurtarmak isterken öldürülmüştü! Otopsi raporu ortaya çıktı

KENDİLERİNİ UYARAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE DE BIÇAK ÇEKMİŞLER

Katil zanlıları Özçiftçi ve Karadeniz,. A.E. ile kavga ettikleri sırada kendilerini uyarmaya gelen 43 yaşındaki güvenlik görevlisi Ali A'yı da bıçak çekerek tehdit ettikleri öğrenildi. Ali A. bilgi sahibi olarak emniyette verdiği ifadesinde, 'Gece 00.30 sıralarında 11 ve 12 numaralı daireler arasından bağrışma sesleri duydum. Dairelerin oraya gidip şahısları sessiz olmaları konusunda uyandım. 12 numaralı dairede oturan kişinin elinde ekmek bıçağı vardı. Benim enseme vurdu. Belindeki bıçağı çıkarınca da kaçmak zorunda kaldım. İsim olarak tanımıyorum. Ara sıra gelip kalırlardı' dedi.