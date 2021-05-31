Son dakika: Kadını kurtarmak isterken öldürülmüştü! Otopsi raporu ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Beyhekim mahallesinde meydana gelen olayda, sigortacılık yapan Orhan Çumralıgil (35) ve arkadaşı Dündar Kömürcü (42) arkadaşlarının evinde otururken bir kadının yardım çığlıklarını duydu. Çumralıgil ve Dündar, apartman koridorunda A.E. adlı kadını döven Fatih Özçiftçi (28) ve Yaşar Karadeniz (29) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada Çumralıgil ve Kömürcü bıçaklandı. Çumralıgil kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Kömürcü ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından katil zanlısı Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz tutuklandı.
KENDİLERİNİ UYARAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE DE BIÇAK ÇEKMİŞLER
Katil zanlıları Özçiftçi ve Karadeniz,. A.E. ile kavga ettikleri sırada kendilerini uyarmaya gelen 43 yaşındaki güvenlik görevlisi Ali A'yı da bıçak çekerek tehdit ettikleri öğrenildi. Ali A. bilgi sahibi olarak emniyette verdiği ifadesinde, 'Gece 00.30 sıralarında 11 ve 12 numaralı daireler arasından bağrışma sesleri duydum. Dairelerin oraya gidip şahısları sessiz olmaları konusunda uyandım. 12 numaralı dairede oturan kişinin elinde ekmek bıçağı vardı. Benim enseme vurdu. Belindeki bıçağı çıkarınca da kaçmak zorunda kaldım. İsim olarak tanımıyorum. Ara sıra gelip kalırlardı' dedi.
'İÇERİ GİR DİYE BAĞIRDILAR'
Bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan bina sakini Mevlüt Z. (49) ise, 'Gece saatlerinde koridordan çocuk sesleri duydum. Koridoru kontrol etmek için kapışı açtığımda 12 numaralı dairedeki 2 kişinin 11 numaralı dairede oturan kadın ile tartıştıklarını gördüm. Şahıslardan bir tanesi, 'Neden dışarı çıktın, kapın neden açık, gir içeri' dedi. Bu sırada güvenlik görevlisi gelince bende içeri girdim' dedi.
ORHAN'I 4 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRMÜŞLER
Öldürülen Orhan Çumralıgil'in otopsi raporu da ortaya çıktı.
Raporda Çumralıgil'in 'ü göğüs bölgesi 1'i sol bacak olmak üzere 4 yerinen bıçaklandığı ölüm sebebibin kesici-delici alet yaralanması sonucu iç organ yaralanması, iç ve dış kanama neticesinde meydana geldiği belirtildi.