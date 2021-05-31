Son dakika: Meteoroloji sarı kodla uyardı: 13 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısında, "Yarın (31 Mayıs 2021 Pazartesi) ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara'nın kuzey ve batısı,