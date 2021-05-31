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Giriş Tarihi: 31.5.2021 10:09 Son Güncelleme: 31.5.2021 10:28

: sarı kodla uyardı: 13 ile kuvvetli yağış uyarısı

İHA
Son dakika: Meteoroloji sarı kodla uyardı: 13 ile kuvvetli yağış uyarısı

haberi: Genel Müdürlüğünce yapılan sarı kodlu uyarıda ülkenin batı kesimlerden girecek olan kuvvetli yağış, başta olmak üzere 13 ilde etkili olacak.

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğünce sarı kodla yapılan uyarıda, bugün öğlen saatlerinde batı kesimlerinden ülkeye giriş yapması beklenen sağanak yağışın 13 ilde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısında, "Yarın (31 Mayıs 2021 Pazartesi) ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara'nın kuzey ve batısı,

Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Son dakika: Meteoroloji sarı kodla uyardı: 13 ile kuvvetli yağış uyarısı
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