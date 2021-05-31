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Giriş Tarihi: 31.5.2021 12:33

Son dakika: "Namus meselesi" deyip kimseyi yaklaştırmadılar! Feci dayak kamerada!

İHA
Son dakika: Namus meselesi deyip kimseyi yaklaştırmadılar! Feci dayak kamerada!

Kan donduran olay, geçtiğimiz gün Esenyurt’ta meydana geldi. İki saldırgan, sokak ortasında bir kişiyi feci şekilde darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. "Namus meselesi" diyerek vatandaşları yaklaştırmayan saldırganlar, polis ekipleri tarafından yakaladı.

Olay geçtiğimiz akşam saat 22.30 sıralarında Esenyurt Kıraç Gazi Caddesi'nde yaşandı. Ellerinde sopa bulunan iki kişi yakaladıkları şahsı feci şekilde dövdü. Zanlılar araya girmek isteyen vatandaşları ise "namus meselesi karışmayın" diyerek uzaklaştırdı. Darp edilen adam olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın kafatasında kırıklar tespit edilirken ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Adamı feci şekilde darp eden iki kişi ise koşarak olay yerinden ayrıldı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 saldırganı gözaltına aldı. Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.
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Son dakika: "Namus meselesi" deyip kimseyi yaklaştırmadılar! Feci dayak kamerada!
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