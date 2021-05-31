Spor salonları açılacak mı? Fitness salonları ve spor salonları ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açık mı?

Spor salonları ne zaman açılacak sorusu binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, 17 Mayıs ila 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci uygulanıyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından ise pek çok kısıtlamanın hafifletilmesi ön görülüyor. Peki, spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Spor salonları 1 Haziran'da açılacak mı? İşte detaylar...