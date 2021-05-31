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Giriş Tarihi: 31.5.2021 10:02

? , 1 Haziran'dan sonra açık mı?

Spor salonları açılacak mı? Fitness salonları ve spor salonları ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açık mı?

Ülkemizde kademeli normalleşme süreci devam ederken, gözler bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı’na çevrildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak. Bilindiği gibi, Kovid-19 önlemleri kapsamında spor salonlarının faaliyetleri geçici olarak sonlandırılmıştı. Peki, ? , 1 Haziran'dan sonra açık mı? İşte detaylar;

Spor salonları ne zaman açılacak sorusu binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, 17 Mayıs ila 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci uygulanıyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından ise pek çok kısıtlamanın hafifletilmesi ön görülüyor. Peki, spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Spor salonları 1 Haziran'da açılacak mı? İşte detaylar...

SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

Normalleşmenin ikinci aşamasında AVM'ler, berberler, kuaförler, spor salonları ile sinema salonlarının da açılması planlanıyor.

Dolayısı ile spor salonlarının 1 Haziran sonrası açılması bekleniyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması ön görülüyor.

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Spor salonları açılacak mı? Fitness salonları ve spor salonları ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açık mı?
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