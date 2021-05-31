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Giriş Tarihi: 31.5.2021

’ne ziyaretçi akını

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Taksim Camisi’ne ziyaretçi akını

Başkan Erdoğan’ın açılışını yaptığı ’ni dün İçişleri Bakanı ziyaret etti. ’un yeni sembolüne yurdun dört bir yanından ziyaretçi akını gerçekleşiyor

Taksim Camisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıldıktan sonra ziyaretçi akınına uğruyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da önceki gün camiyi ziyaret etti. Cami çıkışında Soylu'nun etrafını saranlar bol bol fotoğraf çektirdi. Soylu aracına yöneldiği sırada çiçekçi bir kadın ona gül vererek "Biz burada 47 yıldır çiçekçiyiz, bizi meydandan çıkarıp buraya koydular. Ama burada çok olaylar oluyor bununla ilgilenmenizi rica ediyoruz" dedi. Çiçekçi kadının sorunlarını dinleyen Soylu daha sonra Taksim'den ayrıldı. Yapımına 17 Şubat 2017 tarihinde başlanan Taksim Camisi, son cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından binlerce vatandaşın katılımıyla ibadete açılmıştı.
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Taksim Camisi’ne ziyaretçi akını
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