Taksim Camisi’ne ziyaretçi akını

Taksim Camisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıldıktan sonra ziyaretçi akınına uğruyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da önceki gün camiyi ziyaret etti. Cami çıkışında Soylu'nun etrafını saranlar bol bol fotoğraf çektirdi. Soylu aracına yöneldiği sırada çiçekçi bir kadın ona gül vererek "Biz burada 47 yıldır çiçekçiyiz, bizi meydandan çıkarıp buraya koydular. Ama burada çok olaylar oluyor bununla ilgilenmenizi rica ediyoruz" dedi. Çiçekçi kadının sorunlarını dinleyen Soylu daha sonra Taksim'den ayrıldı. Yapımına 17 Şubat 2017 tarihinde başlanan Taksim Camisi, son cuma namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından binlerce vatandaşın katılımıyla ibadete açılmıştı.