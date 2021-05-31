Talas’tan sinekle mücadelede bir ilk: "Sinek tespit ve kontrol noktası"

Kayseri Talas Belediyesi, hayata geçirdiği yeni uygulama ile Kayseri'de bir ilki gerçekleştirdi. Belediye kurduğu sinek kontrol tespit noktası ile önce sineklerini türünü belirliyor türlere göre ışık ve gaz salınımı yaparak sinekleri öldürüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sinek türleri ve sayısının artış gösterdiği Talas İlçende belediye bir ilke imza atarak sinek tespit ve kontrol noktası kurdu. İlk olarak Muhsin Yazıcıoğlu Parkına konulan ve sineklerle mücadeleye etkin katkı sağlayacak sinek tespit ve kontrol noktası, üzerinde yer alan ışıklı yapısı ve içerisinde bulunan özel sinek çekici gazların salınımı ile sinekleri içine çekerek hapsediyor. Böylece, bölgede hâkim olan sinek türleri hakkında numune alınarak etkin ilaçlama çalışması oluşturuluyor. Ayrıca sistem sayesinde bölgedeki sinek popülasyonunda yaşanan artış ve azalışlar ile çeşitleri konusunda bilgi sahibi olunuyor. Buna bağlı olarak ilaç çeşidi, ilaç dozu ve sıklığını ayarlanıyor.