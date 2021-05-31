Ankara'da yaşayan Tuğçe Mutlu (26) evinde tek kurşunla katledildi. Mutlu'nun cenazesi, komşuların "Kötü koku geliyor" ihbarı üzerine girilen evde bulundu. Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki Murat Apartmanı sakinleri, 1. katta oturan Tuğçe Mutlu'nun dairesinden 3 gündür yoğun olarak kötü koku duymaları üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir vasıtasıyla eve girince genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Mutlu'nun başından tek kurşun ile vurulduğunu belirledi. Mutlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırılırken polis de olaya ilişkin inceleme başlattı.Mutlu'nun, 11 adet uyuşturucu ve sahte para suçlarından kaydı olduğu, en son evlendiği kişi ile 1 sene önce uyuşturucu madde ile polis ekiplerine yakalandığı öğrenildi. Kadının, ölü bulunduğu daireye 3 ay önce taşındığı ve dairenin daha önce içeriye giren kimliği belirsiz kişiler tarafından dağıtıldığı kaydedildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede de evde uyuşturucu madde bulundu.Murat Apartmanı'nın yöneticisi Murat Doğramacı, "3 gün önce koku hissettik. Koku üzerine ev sahibini aradık. Ev sahibi geldi kapıyı açamadı. Polis ekiplerini çağırdık. Çilingir vasıtasıyla kapıyı açtık. Sonra içeride bir kadının şişmiş halde ölü olarak yattığını gördük. Daha sonra ekipler geldi, incelemeler yapıldı. Tek başına yaşıyordu. Bayan kuaförlüğü yapıyormuş diye duydum" dedi.