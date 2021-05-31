Tekne motoru hırsızı yakalandı

Trabzon'un Akçaabat, Vakfıkebir, Of ve Ortahisar ilçelerindeki balıkçı barınaklarında tekne motoru çalınan kişilerin ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda Gürcistan uyruklu iki hırsızın tekne motoru çaldığı tespit edildi. Hırsızlık Büro dedektifleri, Trabzon genelinde bulunan 4 ilçedeki kamerada yaptığı incelemede ailesiyle birlikte 7 yıldır Trabzon'da yaşayan evli ve iki çocuk sahibi Zvıadı Gadua'yı kimliğini tespit etti. Yakalanan Zvadı Gadua, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tamazı isimli diğer şüphelinin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan Zvıadı Gadua'nın emniyetteki sorgusunda arkadaşı ile birlikte 7 ayrı tekne motoru hırsızlığını gerçekleştirdiği ve elde ettikleri tekne motorlarını Akçaabat'ta bir büfeye sattıklarını söylediği öğrenildi.

Polisin yaptığı çalışmalarda Gürcü hırsızlardan tekne motorlarını alarak internette satmalarına aracı oldukları belirlenen 2 kişi emniyetteki işlemlerinden ardından serbest bırakıldı.