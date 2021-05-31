TEM’deki kaza D-100’ü kilitledi

TEM Otoyolu üzeri Kocaeli İzmit İlçesinde, sabaha karşı meydana gelen zincirleme trafik kazasında, çok sayıda araç birbirine girdi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü ve 24'ü ağır hasarlı çok sayıda aracın zarar gördüğü kazada, 20 kişi yaralandı. Kazayı karışan araçları yoldan kaldırmak amacıyla başlatılan çalışmalar saatlerce sürdü. Otoyol İstanbul İstikametinin kapanması nedeniyle, D-100'e verilen trafik, hafta başı ve sabah saatleri olması nedeniyle adeta kitlendi.

Trafiğin ilerlemesi için birçok noktada polis ekipleri görev alarak yönlendirme yaptı.