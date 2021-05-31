Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TEM’deki kaza D-100’ü kilitledi
Giriş Tarihi: 31.5.2021 10:39

TEM’deki kaza D-100’ü kilitledi

ABBAS ÇAKAR
TEM’deki kaza D-100’ü kilitledi

TEM Otoyolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından, yolun istikametine kapanması ile birlikte trafik D-100 Karayolu üzerinden verildi. Haftanın ilk gününde normal trafik yoğunluğuna otoyol trafiği de eklenince yolda uzun kuyruklar oluştu.

TEM Otoyolu üzeri Kocaeli İzmit İlçesinde, sabaha karşı meydana gelen zincirleme trafik kazasında, çok sayıda araç birbirine girdi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü ve 24'ü ağır hasarlı çok sayıda aracın zarar gördüğü kazada, 20 kişi yaralandı. Kazayı karışan araçları yoldan kaldırmak amacıyla başlatılan çalışmalar saatlerce sürdü. Otoyol İstanbul İstikametinin kapanması nedeniyle, D-100'e verilen trafik, hafta başı ve sabah saatleri olması nedeniyle adeta kitlendi.

Trafiğin ilerlemesi için birçok noktada polis ekipleri görev alarak yönlendirme yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
TEM’deki kaza D-100’ü kilitledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA