Terörle beraber 30 yıllık hasrette bitti

Iğdır'ın Aralık ilçesi Tarlabaşı köyünde doğan 63 yaşındaki İsmail Çatma, ailesi ile birlikte 30 yıl önce terör olayları nedeniyle köyünden göç etmek zorunda kaldı. Iğdır'a 45 kilometre uzaklıkta, Türkiye-İran sınırında Ağrı Dağı'nın eteklerinde 2000 rakımda bulunan köy, hem terör hem de kaçakçılık olaylarının ortasında kalmıştı. Terör örgütü PKK'nın bölgede uzun süren varlığı nedeniyle şiddetli çatışmalar yaşandı. Köyde hiç kimse kalmadı. Bölgede yaklaşık 5 yıldır sürdürülen operasyonlarla PKK'nın etkisi neredeyse yok oldu. 30 yıl önce terör tehdidi nedeniyle boşaltılan köyler artık güvenli yerler haline geldi. Çatma'da bu durumu öğrendikten sonra 30 yıllık baba toprağı hasretine son vererek tek başına köyüne dönüş yaptı.

7 çocuk babası Çatma, İstanbul'da inşaat işlerinde çalışarak geçimini sağlıyordu. Yaşının ilerlemesiyle köy hasreti ağır basan Çatma, her şeyi bırakarak köyüne döndü. Ailesini ikna edemeyen Çatma, döndüğünde ise köyün tek yaşayanı oldu. 3 ay önce köydeki hayatına başlayan Çatma, kendine küçük bir ev yaptı. Babasından kalma tarlalarında fasulye ekmeye başlayarak çiftçiliğe girişti. 30 yılın ardından güvenle hayatını sürdürdüğünü söyleyen Çatma, SABAH'a konuştu.

"TERÖR VE KAÇAKÇILIK YERİMİZDEN YURDUMUZDAN ETTİ"

Çatma; göç ettiği dönemleri şöyle anlattı; "Bundan 30 yıl önce biz köyde hayvancılık yapardık. Çok huzurlu hayatımız vardı. Herşey çok güzeldi. Komşularımız akrabalarımız birlikte çalışır hayatımızı kazanırdık. Sonra terör baş gösterdi. Kaçakçılıkta çok oluyordu. Huzur kaçtı. Gitmek zorunda kaldık. Her gün çatışma oluyordu. Gitmeme şansız yok. Mecburen köyler boşaltı. Burada bizim köy gibi boşaltılan bir çok köy var. Maalesef bu durumlar bizi ata yurdumuzdan etti. İstanbul'a gittik. Ekmek yedik. Allah'a şükürler olsun. Çoluk çocuğumuz büyüdü ama köy hasreti hep içimde kaldı" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ETKİLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın köylere dönüş çağrılarından etkilendiğini söyleyen Çatma, bölgede gerçekleşen operasyonlarla biten terörün kendisi için dönüş gerekçesi olduğunu söyledi. Çatma; "İstanbul'da yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz. Zor bir yaşam. Köyümü çok özlüyordum. Ama kimse kalmamıştı. En büyük sorunumuz tabi ki bölgedeki güvenlikti. Son yıllarda devletimizin bizim köyün çevresinde yaptığı operasyonları izliyordum. Bu sırada Cumhurbaşkanımız da bazı konuşmalarda köy hayatının öneminden ve çiftçiliğin devlete katkısından bahsederken dönüş yapabilenlerin yapması gerektiği şekilde konuşmaları vardı. Bu konuşmalardan da ben çok etkilendim. Ben dönmek istiyordum ama güvenlik sorunları vardı. Onlarda Allah'a şükür çözüldü. Sonra dönme kararı aldım. Kendime hemen bir ev yaptım. Tarlalarımız vardı onlara yeniden ekimler yaptım. Ailemi ikna edemedim. Onları da buradan davet ediyorum" diye konuştu. İsmail Çatma, Ağrı Dağı'nın eteğinde Tarlabaşı köyünde tek başına hayatını sürdürmeye devam ediyor. Ölene kadar buradayım diyen Çatma'nın tek isteği ise köyün elektriklerinin yeniden bağlanması.