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Giriş Tarihi: 31.5.2021 11:55

Ters yöne giren traktör kazaya neden oldu: 2 ağır yaralı

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Ters yöne giren traktör kazaya neden oldu: 2 ağır yaralı

’de traktör ve motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Sabah saatlerinde sanayi istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Ahmet C'nin kullandığı motosiklet, Meteoroloji Müdürlüğü önünde bulunan Ali Efe Caddesi Kavşağı'nda ters yönden gelen Muammer K'nin kullandığı traktörle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet C. ve beraberindeki Çağrı K. ağır yaralandı.

Traktör sürücüsü Muammer K'nin kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ters yöne giren traktör kazaya neden oldu: 2 ağır yaralı
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