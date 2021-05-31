Tunceli’de Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi için kitap bağışı kampanyası

Kitap bağışı öncesinde kısa bir açıklama yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, "Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde kütüphane kurulması için işbirliği protokolü kapsamında Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün de katılımıyla 81 ilde eşzamanlı kampanya başlatıldı. Sizlerden, değerli Tuncelili hemşehrilerimizden gerekli hassasiyeti göstererek kampanyaya destek bekliyoruz. İlk bağışı biz yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başsavcı Atbaş, valilik önündeki stant dışında da şehrin belirli noktalarında kitap bağışı için stantlar kurulacağını söyledi.