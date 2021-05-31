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Giriş Tarihi: 31.5.2021 13:33

’de Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi için kitap bağışı kampanyası

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi için kitap bağışı kampanyası

Tüm Türkiye’de olduğu gibi ’de Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde kütüphane kurulması amacıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilk bağışı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş ile Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Reha Asan yaptı.

Kitap bağışı öncesinde kısa bir açıklama yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, "Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde kütüphane kurulması için işbirliği protokolü kapsamında Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün de katılımıyla 81 ilde eşzamanlı kampanya başlatıldı. Sizlerden, değerli Tuncelili hemşehrilerimizden gerekli hassasiyeti göstererek kampanyaya destek bekliyoruz. İlk bağışı biz yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Başsavcı Atbaş, valilik önündeki stant dışında da şehrin belirli noktalarında kitap bağışı için stantlar kurulacağını söyledi.

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Tunceli’de Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi için kitap bağışı kampanyası
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