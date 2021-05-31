Türk profesörden kanser teşhisinde çığır açan teknik

ABD'de Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Toner, tıpta çığır açan çalışmasıyla kanser hastalarına umut oldu.İnsan vücudundaki hücrelerin %95'inin kan hücresi olduğunu belirten Toner, her hastalığın kan yoluyla tespit edilebileceğini belirtti.Toner, geliştirilen teknikle saniyede 300 milyon hücreyi inceleyebildiklerini ve aradan kanserli hücreyi tespit edebildiklerini açıkladı.Toner ayrıca, pandemi aşı çalışmalarıyla edinilen tecrübenin, kanserle olan savaşta büyük bir rol oynayacağını dile getirdi.