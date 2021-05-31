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Giriş Tarihi: 31.5.2021

Türkiye’nin ilk doğa pasaportu

Türkiye’nin ilk doğa pasaportu

’nın Belediyesi, ’nin kıyısındaki 234 kuş türüne ev sahipliği yapan ’nde çok anlamlı ve dikkat çekici bir uygulama başlatıyor

Özellikle güzellikleri ile ünlü flamingo kuşlarının yoğun olarak konakladığı merkezi ziyaret etmek isteyenler doğa pasaportu almak zorunda. Ücretsiz olarak temin edilecek doğa pasaportunu almayı kabul edenler, "Doğa ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma" sözleşmesinin de gönüllüsü oluyor. İnternet üzerinde doğa gönüllüleri dijital kimliğiyle de desteklenen Doğa Pasaportunun amacı, farkındalık yaratarak doğa hareketini yaygınlaştırmak. Doğa Pasaportu sahipleri, ayrıca ilçe sınırları içerisinde belediyeye ait tesisler de özel ayrıcalıklar ve avantajlarından da faydalanacak. Türkiye yaşayan 480'e yakın kuş türünün 234'ü Yalova'nın Altınova ilçesinde Marmara Denizi'nin kıyısındaki Hersek Lagünü'nde konaklıyor. Kuş Oteli olarak adlandırılan merkezde gözlem yapmanın yanı sıra rehberler eşliğinde bilgilendirme gezileri ve sosyal tesislerde keyifle zaman geçirme imkânı da sunuluyor. Özel çalışmanın ilk deneme uygulamalarını gerçekleştirdiklerini açıklayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Tahminimizden çok çok daha olumlu geri bildirimler aldık. Doğa ve hayvanları korumak için başlattığımız Doğa Pasaportu farkındalık çalışmasının büyüyerek yaygınlaşacak olmasını görmek bizi çok heyecanlandırdı. Çok mutluyuz. İnşallah hem pasaportumuz hem de dijital kimliğimiz ile birlikte yüz binlerce gönüllümüz olacak. Doğa bizim yeşil çizgimiz" şeklinde konuştu. İHA

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Türkiye’nin ilk doğa pasaportu
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