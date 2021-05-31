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Giriş Tarihi: 31.5.2021 13:34

Uyuşturucuyu pipet içerisine zulalamışlar!

ABBAS ÇAKAR
Uyuşturucuyu pipet içerisine zulalamışlar!

İlçesinde gerçekleştirilen şok uygulamalar esnasında, durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen ancak dur ihtarına uymayarak kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcudan çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe genelinde gerçekleştirilen şok uygulama esnasında, üzerinde 2 kişinin bulunduğu bir motosiklet şüphelenilerek durdurulmak istendi.

Dur ikazına uymayarak kaçmaya başlayan motosiklet, polisini kısa süreli kovalamacısı sonunda yakalandı. Motosiklet üzerinde bulunan 2 kişiden uzun mavi pipet içerisinde 4,2 gram metanfetamin, kısa mavi pipet içerisinden 4,0 gram metanfetamin ve şeffaf poşete sarılı 5,5 gram metanfetamin maddesi ile alüminyum folyoya sarılı 1.8 gram kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltın alınan R.Ç'nin uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü R.Ç ile N.M'nin tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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Uyuşturucuyu pipet içerisine zulalamışlar!
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