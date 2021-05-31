Uyuşturucuyu pipet içerisine zulalamışlar!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe genelinde gerçekleştirilen şok uygulama esnasında, üzerinde 2 kişinin bulunduğu bir motosiklet şüphelenilerek durdurulmak istendi.

Dur ikazına uymayarak kaçmaya başlayan motosiklet, polisini kısa süreli kovalamacısı sonunda yakalandı. Motosiklet üzerinde bulunan 2 kişiden uzun mavi pipet içerisinde 4,2 gram metanfetamin, kısa mavi pipet içerisinden 4,0 gram metanfetamin ve şeffaf poşete sarılı 5,5 gram metanfetamin maddesi ile alüminyum folyoya sarılı 1.8 gram kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltın alınan R.Ç'nin uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü R.Ç ile N.M'nin tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.