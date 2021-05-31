Vaka sayısı 7 binin altına düştü

Türkiye'de dün test yapılan 218 bin 957 kişiden 6 bin 933'üne Kovid-19 tanısı konulurken, 134 kişi vefat etti, hasta sayısı ise 582 olarak açıklandı. Toplam vefat sayısı 47 bin 405, ağır hasta sayısı da bin 390 oldu. 110 bin 763 kişinin daha karantina süresi ya da tedavisinin tamamlanması ile iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi. Haftalık verilere göre de, hastalarda zarre oranı yüzde 3.1 olarak kayda geçti. Öte yandan, salgınla mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı dün saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 825 bin 678'e ulaştı. ANKARA