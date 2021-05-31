Kabine Toplantısı merakla beklenirken "Yasaklar kalktı mı?" sorusu gün içerisinde en sık araştırılanlar arasında yerini alıyor. Kritik toplantı sonrası başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere diğer yasaklar hakkında açıklamaların yapılması bekleniyor. Normalleşme kararlarının ardından ise İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm detaylar belli olacak. Okulların açılış tarihi, kafeler, spor salonları gibi pek çok yer için yasaklar kalktı mı? 1 Haziran yarından sonra hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, var mı? Normalleşme kararları netleşiyor!

"Yasaklar kalktı mı?" sorusunun yanıtı günün en önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı ile birlikte alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilirken "Yasaklar kalktı mı? 1 Haziran yarından sonra hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, var mı?" araştırmaları da sürüyor. Bu kapsamda; yasaklar kalktı mı, son durum nedir? Kritik toplantı sonrası normalleşme kararları netleşecek.

YASAKLAR KALKTI MI?

1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşmenin ardından yasaklara ilişkin tüm bilgiler açıklanacak. Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı ile birlikte "Yasaklar kalktı mı?" sorusunun yanıtı da verilmiş olacak.