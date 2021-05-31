TEMMUZ'DA VAKA SAYILARI DAHA DA RAHATLAYACAK

Koronada üçüncü dalga kontrol altına alındı, son 6 ayın en düşük rakamları görüldü. "Ayda 30 milyon aşılama"yla toplumsal bağışıklık yakalanacak. Yaz sonuna doğru rahatlama yaşanacak

SALGIN KONTROL ALTINDA

Türkiye'de, arka arkaya alınan kararlar ve 20 güne yakın tam kapanma ile salgının üçüncü dalgası kontrol altına alındı. Son 6 ayın en düşük rakamlarına ulaşıldı. Günlük testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 4'lere geriledi. En son ocak ayında bu rakam yüzde 5 olarak hesaplanmıştı. Ağır hasta sayıları yüzde 50 düştü. Aktif hasta sayıları 120 bine, salgının yayılma hızı 0.9'a geriledi.

KOVİD MÜCADELESİNDE AŞILAMA KAMPANYASI: Türkiye, önümüzdeki aylarda enerjisini salgınla mücadelede bağışıklığı artırıp sonbahara rahat girilmesine harcayacak. Bunun için maske, mesafe ve tüm denetimler sıkı bir şekilde devam ederken önümüzdeki haftayla birlikte aşılama konusunda tam bir seferberlik başlatılacak. Uğur Şahin'in verdiği söze paralel olarak yarından itibaren 14.5 milyon doz BioNTech aşısının (tamamı önümüzdeki ayın ilk iki haftasında gelmiş olacak) sevkiyatı başlayacak.