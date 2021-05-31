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Giriş Tarihi: 31.5.2021 18:43

Yeni normalleşme kararları ne zaman uygulanmaya başlıyor, yasaklar kalktı mı? Normalleşme ne zaman başlıyor?

Yeni normalleşme kararları ne zaman uygulanmaya başlıyor, yasaklar kalktı mı? Normalleşme ne zaman başlıyor?

Bugün 1 Haziran sonrası için alınan kararlar sonrası ’ın açıklamalarıyla belli olurken öte yandan “Yeni normalleşme kararları ne zaman, hangi gün uygulanmaya başlıyor, normalleşme ne başlayacak?” soruları gündeme taşındı. Yayımlanan yeni genelgeyle beraber kademeli normalleşmenin ikinci aşaması bilindiği üzere 1 Haziran itibarıyla başlayacak. Hal böyleyken milyonlar yeni kararların uygulamaya geçeceği o tarihi merak ediyor. Buna göre; Yeni normalleşme kararları ne zaman uygulanmaya başlıyor, yasaklar kalktı mı? İşte son dakika gelişmelerinin detayları…

Milyonlarca kişi 1 Haziran sonrası uygulanacak olan yeni kararlar için gözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevirdi. Yeni normalleşme kararları ne zaman uygulanmaya başlıyor, yasaklar kalktı mı? Soruları bu noktada gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yayımlanması beklenen genelgede tüm bu detayların duyurulması bekleniyor. Peki, yeni kararlar ne zaman uygulamaya geçecek, normalleşme ne zaman hangi gün başlıyor, yasaklar kalktı mı? İşte tüm bu soruların yanıtı…

Son dakika | Türkiye Kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi

KABİNEDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddesi yine pandemi ve kısıtlama kararları olacak. Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni özgürlüklerin ele alınması bekleniyor.

Yeni genelge yayımlandığında tüm detaylar haberimizde olacaktır.

Son dakika | Türkiye Kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi

SON DAKİKA BAZI İŞLETMELERİN AÇILMASI VE HAFTA SONU YASAĞININ 1 GÜNE İNMESİ GÜNDEMDE

Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.

Son dakika | Türkiye Kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi

PAZAR KISITLAMA DEVAM EDERSE SAAT 23.00'A ÇEKİLEBİLİR

Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanlanırken hafta içi için ise ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması gündemde.

Son dakika | Türkiye Kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi

TEMMUZ'DA VAKA SAYILARI DAHA DA RAHATLAYACAK

Koronada üçüncü dalga kontrol altına alındı, son 6 ayın en düşük rakamları görüldü. "Ayda 30 milyon aşılama"yla toplumsal bağışıklık yakalanacak. Yaz sonuna doğru rahatlama yaşanacak

SALGIN KONTROL ALTINDA

'de, arka arkaya alınan kararlar ve 20 güne yakın tam kapanma ile salgının üçüncü dalgası kontrol altına alındı. Son 6 ayın en düşük rakamlarına ulaşıldı. Günlük testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 4'lere geriledi. En son ocak ayında bu rakam yüzde 5 olarak hesaplanmıştı. Ağır hasta sayıları yüzde 50 düştü. Aktif hasta sayıları 120 bine, salgının yayılma hızı 0.9'a geriledi.

KOVİD MÜCADELESİNDE AŞILAMA KAMPANYASI: , önümüzdeki aylarda enerjisini salgınla mücadelede bağışıklığı artırıp sonbahara rahat girilmesine harcayacak. Bunun için maske, mesafe ve tüm denetimler sıkı bir şekilde devam ederken önümüzdeki haftayla birlikte aşılama konusunda tam bir seferberlik başlatılacak. Uğur Şahin'in verdiği söze paralel olarak yarından itibaren 14.5 milyon doz BioNTech aşısının (tamamı önümüzdeki ayın ilk iki haftasında gelmiş olacak) sevkiyatı başlayacak.

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Yeni normalleşme kararları ne zaman uygulanmaya başlıyor, yasaklar kalktı mı? Normalleşme ne zaman başlıyor?
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