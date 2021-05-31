Koronavirüs salgını nedeniyle, yüzme havuzları, hamamlar, saunalar bir süredir kapalıydı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda bu mekânlarla ilgili kararlar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Yüzme havuzları, hamamlar ve saunalar açık mı? Saunalar, hamamlar ve havuzlar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı?

HAMAMLAR, SAUNALAR, YÜZME HAVUZLARI AÇILACAK MI?

Hamamlar, Saunalar, Spor salonları ile ilgili henüz açılma kararı yok. Kabinede spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin yarından itibaren açılmasına dönük karar çıkması da öngörülüyor.