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Giriş Tarihi: 31.5.2021 11:11

Yüzme havuzları, hamamlar ve saunalar açık mı? Saunalar, hamamlar ve havuzlar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı?

Yüzme havuzları, hamamlar ve saunalar açık mı? Saunalar, hamamlar ve havuzlar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı?

Türkiye bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı’na kitlendi. Pek çok kısıtlamaya ilişkin kararların alınacağı Kabine Toplantısı’nda yüzme yavuzları, hamamlar ve saunalarla ilgili karar alınıp alınmayacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bu akşam gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı’nın ardından, Saunalar, hamamlar ve havuzlar açılacak mı? İşte 1 Haziran’da Saunalar, hamamlar ve havuzlar mı sorusunun yanıtı

Koronavirüs salgını nedeniyle, yüzme havuzları, hamamlar, saunalar bir süredir kapalıydı. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda bu mekânlarla ilgili kararlar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Yüzme havuzları, hamamlar ve saunalar açık mı? Saunalar, hamamlar ve havuzlar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı?

HAMAMLAR, SAUNALAR, YÜZME HAVUZLARI AÇILACAK MI?

Hamamlar, Saunalar, Spor salonları ile ilgili henüz açılma kararı yok. Kabinede spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları ve kıraathanelerin yarından itibaren açılmasına dönük karar çıkması da öngörülüyor.

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Yüzme havuzları, hamamlar ve saunalar açık mı? Saunalar, hamamlar ve havuzlar ne zaman açılacak, 1 Haziran'da mı?
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