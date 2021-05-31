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Giriş Tarihi: 31.5.2021 09:17

Yüzme havuzları ve , ne zaman açılacak? Spor salonları ve havuzlar 1 Haziran'dan sonra açılacak mı?

Yüzme havuzları ve spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? Spor salonları ve havuzlar 1 Haziran'dan sonra açılacak mı?

Bugün düzenlenmesi beklenen Kabine Toplantısı sonrası spor salonları ve yüzme havuzlarının da akıbeti belli olacak. Özellikle işletme sahiplerinin merakla beklediği 1 haziran sonrası kararlar için milyonların gözü yayınlanacak genelgeye çevrildi. Bu kapsamda “Spor salonları ve , ne zaman açılacak?” soruları milyonlarca kişinin gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere kademeli normalleşmenin ilk sürecinde bu işletmelerin hizmet vermesi kısıtlanmıştı. 1 Haziran sonrası kalkacak olan kısıtlamalar merakla bekleniyor. Buna göre; Yüzme havuzları ve , ne zaman açılacak? Havuzlar açıldı mı? İşte konuya dair tüm son dakika gelişmeleri…

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan yeni genelge merakla beklenirken spor salonları ve yüzme havuzları ile ilgili verilecek karar merakla bekleniyor. Milyonlar bugün düzenlenmesi beklenen Kabine Toplantısı'na çevrildi. Buna göre; Spor salonları ve yüzme havuzları açıldı mı, ne zaman açılacak? Soruları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere kademeli normalleşme sürecinin ilk aşamasında verilen kararlarda Yüzme havuzları ve spor salonlarının hizmet vermesi kısıtlanmıştı. Bir süredir kapalı olan işletmelerin 1 Haziran sonrası açılıp açılmayacağı konusu bugün netlik kazanacak.

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Haziran'da kademeli normalleşmenin sona ermesi ile beraber spor salonlarının da açılması bekleniyor.

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Yüzme havuzları ve spor salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? Spor salonları ve havuzlar 1 Haziran'dan sonra açılacak mı?
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