İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan yeni genelge merakla beklenirken spor salonları ve yüzme havuzları ile ilgili verilecek karar merakla bekleniyor. Milyonlar bugün düzenlenmesi beklenen Kabine Toplantısı'na çevrildi. Buna göre; Spor salonları ve yüzme havuzları açıldı mı, ne zaman açılacak? Soruları gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere kademeli normalleşme sürecinin ilk aşamasında verilen kararlarda Yüzme havuzları ve spor salonlarının hizmet vermesi kısıtlanmıştı. Bir süredir kapalı olan işletmelerin 1 Haziran sonrası açılıp açılmayacağı konusu bugün netlik kazanacak.