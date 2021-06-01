50 yaş üstü aşı randevusu alabilir mi, ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstüne aşı sırası geldi mi? 50 yaş üstü aşı tarihi!

Ülkemizde aşılama faaliyetlerinin hız kazanmasıyla birlikte 100 milyon Sinovac, 120 milyon BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik V aşısı için anlaşması yapıldı. Bu aşılarla birlikte ülkemizde kısa süre içinde aşılama faaliyetlerinde ciddi bir gelişme kaydedileceği bildirildi. Bu kapsamda, 50 yaş üstü vatandaşlar aşı için hazırlıklara koyuldu. Milyonlarca vatandaş 50 yaş üstü aşı randevusu alabilir mi, 50-54 yaş ne zaman aşı olacak gibi sorulara yanıt aradı. 50 yaş üstüne aşı sırası geldi mi, işte 50 yaş üstü aşı tarihi!

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Ülkemize giren aşı miktarının artması sebebiyle aşı faaliyetleri hız kazandı. Aşılama takviminde 55 yaş üstü aşılama işlemleri tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yaş üstü vatandaşların 1 Haziran itibariyle aşılanacağını duyurmuştu. Bu sebeple bugün 50 yaş üstü vatandaşlar aşı randevusu alıp alamayacaklarını araştırmaya koyuldu.